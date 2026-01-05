Сенатор Пушков прокомментировал действия Трампа в Венесуэле

В своем Telegram-канале политик отметил, что хотя действиям и заявлениям Трампа «не откажешь в эффектности», их реальная эффективность остается под вопросом.

Пушков напомнил о предыдущих военных кампаниях США, таких как Ирак, Афганистан и Ливия, где первоначальные триумфы в итоге привели к поражениям или многолетним конфликтам.

«Напав на Венесуэлу, захватив ее президента, США нарушили все нормы, вернув мир к дикому империализму 19-го века», — подчеркнул сенатор.

По его мнению, Вашингтон вновь присвоил себе право действовать в Западном полушарии по принципу «Дикого Запада». Однако, задается вопросом Пушков, не станет ли и эта операция, несмотря на кажущийся успех, новой катастрофой в долгосрочной перспективе.

