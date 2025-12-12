Сенатор прокомментировал идею вывода стран из состава ЕС

Пушков: идея Трампа о выводе стран из ЕС расколет Вашингтон и Брюссель

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал информацию газеты Daily Mail о якобы существующих у администрации президента США Дональда Трампа планах по выводу четырех стран из Европейского союза.

Со ссылкой на утечку секретных документов издание утверждает, что Вашингтон рассматривает возможность «вывода» Италии, Венгрии, Австрии и Польши из состава ЕС.

«Не обсуждая пока осуществимость такого сценария, отметим, что такое намерение, как и активно обсуждаемый сейчас план Трампа о создании С5 — „Core 5“, группы ключевых и наиболее весомых стран мира без участия европейских держав и ЕС, говорит о том, что раскол между Вашингтоном и главными европейскими столицами углубляется», — написал сенатор в своем Telegram-канале.

По его мнению, Трамп воспринимает Евросоюз и «правящий им леволиберальный клан как своего недруга, если не противника», а в Брюсселе, в свою очередь, американского президента уже считают врагом.

Пушков также отметил, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью Politico предупредила Трампа не вмешиваться в дела Европы.

«Ее паника понятна: вывод 4-х стран из ЕС означал бы конец Евросоюза. Но Трамп вряд ли прислушается к ее предупреждениям», — заключил российский политик.

