Заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о необходимости отказа Европы от политики, основанной на «мифе о российской угрозе», получило поддержку в России. Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал позицию Орбана «более чем верной, справедливой, дальновидной, умной и мудрой».

«Более верно, справедливо, дальновидно, умно и мудро и сказать невозможно», — написал сенатор в своем Telegram-канале.

Ранее Орбан заявил, что Европа не должна формировать политику исходя из нереалистичных предположений о российской угрозе, так как это приводит к ошибочным решениям.

Венгерский лидер подчеркнул, что Россия не находится в положении, позволяющем ей угрожать ЕС, учитывая превосходство Европы в военной и экономической сферах, а также поддержку со стороны США.