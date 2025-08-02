Орбан призвал Европу не бояться российской угрозы

Евросоюз не должен выстраивать свою стратегию, исходя из несуществующей угрозы со стороны России, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на молодежном фестивале в Эстергоме, сообщает ТАСС .

«Предположение, что русские придут и оккупируют нас, нереалистично. Мы не должны принимать политические решения на основе таких фантазий — это приведет только к ошибочным и неэффективным шагам», — подчеркнул Орбан в своем выступлении, которое транслировал венгерский телеканал М1.

По его словам, текущее состояние России не позволяет ей представлять военную опасность для ЕС. Европа превосходит РФ по численности населения, военной силе и обладает поддержкой США в рамках НАТО.

«Если сравнить военные бюджеты, совокупные расходы ЕС в разы превышают российские», — отметил премьер.

Орбан уверен, что страны Восточной Европы, включая Польшу, Венгрию и Румынию, не сталкиваются с реальной военной угрозой.

«Европейцы, в том числе на востоке континента, могут чувствовать себя в безопасности», — заявил он.