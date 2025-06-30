Косачев: будет достаточно флага ЕС над его представительством в России

Сенатор Константин Косачев резко осудил заявление главы представительства ЕС в Азербайджане Петера Михалко, назвав его «провокационным вмешательством» в отношения России и Азербайджана.

Европейский дипломат выразил обеспокоенность сообщениями о насилии в отношении азербайджанцев в России, на что российский парламентарий ответил риторическим вопросом:

"До каких пор в Москве и других городах России над зданиями посольств стран ЕС, считающих нас врагами, будут развеваться флаги Евросоюза — организации, демонстрирующей откровенную враждебность? Будет достаточно флага ЕС над его представительством в России, и только", - написал политик в своем Telegram-канале.

"Если не сейчас, то когда нам следует потребовать от этих провокаторов уважать наш суверенитет и национальное достоинство?" — заключил сенатор, использовав французскую поговорку "À la guerre comme à la guerre" ("На войне как на войне").

Это заявление прозвучало на фоне обострения отношений России с ЕС и последовало за инцидентом с гибелью граждан Азербайджана в Екатеринбурге, который вызвал дипломатическую напряженность между Москвой и Баку.