Сенатор Косачев напомнил о роли Примакова в сохранении СВР

Как отметил политик, хотя в те годы к спецслужбам относились с недоверием, именно Примаков смог доказать и руководству страны, и самим разведчикам, что структуру необходимо сохранить.

«Отношение к спецслужбам и в обществе, и в какой-то мере в руководстве страны было в тот период достаточно скептическим. Но Примаков сумел убедить профессионалов, что он пришел с целью сохранить и помочь. Он сам говорил: „Я старался сохранить разведку, приспособив ее к новым условиям и потребностям. Важно было сохранить кадры. Это было оценено профессионалами“, — процитировал Косачев.

По словам сенатора, решение назначить Примакова руководителем Службы внешней разведки стало неожиданностью для многих, включая самих сотрудников. Однако его компетентность и репутация сыграли решающую роль. Как вспоминал отставной генерал-майор СВР Юрий Кобаладзе, в 1990-е выдвигались идеи о полной ликвидации службы, но благодаря принципиальной позиции и усилиям Примакова она осталась функционировать. Он руководил ведомством с 1991 по 1996 год.