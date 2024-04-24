Сенатор Кастюкевич назвал многоходовкой новую помощь США Украине

Решение американской стороны выделить Киеву миллиарды долларов помощи является многоходовкой, а все средства осядут в карманах «предприимчивых» чиновников в США и на Украине, заявил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич, пишет РИА Новости .

«Причем, даже не рискну сказать, кто из них окажется „прожорливее“ — американцы или украинцы. Украина в долгах, как в шелках. Рискну предположить, что не так много денег туда поступит.», — указал Кастюкевич.

Он предположил, что кто-то в нижней палате и Сенате США пошел на сознательный риск новой эскалации на Ближнем Востоке. Российский сенатор назвал американских чиновников «детьми со спичками», который играют с огнем. Кастюкевич добавил, что «некие силы» развязали ограниченный конфликт Израиля с Ираном и удерживают его в строгих границах.

Транши Украине, по его мнению, были бы «похоронены» в случае превращения «обмена ударами» в полноценный конфликт. В таком случае голосование по поддержке Киева началось бы не раньше середины мая.

«Жест с выделением помощи Украине не приведет к тем результатам, о которых кричат фашисты с Банковой или „добренькие американцы“. Он приведет только к колоссальным кредитным обязательствам страны, которую уже давно европейский и американский эстеблишмент списал за долги», — резюмировал сенатор.

Россия считает поставки вооружений Киеву фактором, мешающим урегулированию и вовлекающим НАТО в конфликт. Москва неоднократно напоминала, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью ВС РФ.