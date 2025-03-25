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Сенатор Джабаров о переговорах в Эр-Рияде: РФ и США стремились к взаимопониманию

В столице Саудовской Аравии накануне прошли сложные российско-американские переговоры. По словам сенатора Владимира Джабарова, обе делегации приложили значительные усилия для налаживания диалога, сообщает «Царьград» .

Участники встречи рассказали о своих впечатлениях и подчеркнули серьезность дискуссий.

Встреча представителей России и Америки в Эр-Рияде характеризовалась как глубокая и непростая.

Джабаров, ссылаясь на слова присутствующих, упомянул о взаимном стремлении обеих сторон к достижению взаимопонимания.