Сенатор Джабаров назвал переговоры России и США в Эр-Рияде сложными
Сенатор Джабаров о переговорах в Эр-Рияде: РФ и США стремились к взаимопониманию
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В столице Саудовской Аравии накануне прошли сложные российско-американские переговоры. По словам сенатора Владимира Джабарова, обе делегации приложили значительные усилия для налаживания диалога, сообщает «Царьград».
Участники встречи рассказали о своих впечатлениях и подчеркнули серьезность дискуссий.
Встреча представителей России и Америки в Эр-Рияде характеризовалась как глубокая и непростая.
Джабаров, ссылаясь на слова присутствующих, упомянул о взаимном стремлении обеих сторон к достижению взаимопонимания.