Семья Асада ведет роскошную жизнь на Рублевке и ходит в рестораны в Москва-сити

Семья бывшего президента Сирии Башара Асада сейчас живет в Москве, где не отказывает себе в роскоши, сообщает Общественная служба новостей .

Об этом написало издание The New York Times со ссылкой на одного из сирийских эмигрантов. Источник рассказал о встрече с Асадом на 62-м этаже небоскреба «Федерация» в Москва-Сити. Экс-президент пришел в ресторан поужинать.

В данное заведение ходят члены российской политической элиты и зарубежные знаменитости.

По последней информации, Асад вместе с семьей переехали в дом на Рублевском шоссе. До этого они жили в отеле Four Seasons и двухэтажном пентхаусе в столичной башне «Федерация».

Кроме того, Асад в российской столице стал интересоваться офтальмологией и обучаться русскому языку.

Политика свергли в Сирии в 2023 году по итогам госпереворота. Тогда оппозиционные силы при поддержке Запада установили контроль над Дамаском и всей страной. Асад с семьей втайне уехал из Сирии и прибыл в Москву. С тех пор он живет в российской столице.

