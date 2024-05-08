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Родственники пропавших без вести украинских солдат давят на ВСУ и Зеленского

Родственники пропавших без вести украинских солдат давят на ВСУ и президента страны Владимира Зеленского, пишет РИА Новости со ссылкой на американскую газету New York Times.

«Украинская армия попросту не справляются с потерями и не способна опознать тысячи убитых, усугубляя муки солдатских семей», — пишет автор статьи Мария Варенникова.

Украинцы несколько раз устраивали публичные акции, протестуя против неспособности властей установить имена исчезнувших военнослужащих.

«Это усиливает давление на украинское общество, на военное руководство и на Владимира Зеленского. Это ужасная проблема», — отметил эксперт Международного института стратегических исследований Бен Бэрри.

Ранее в администрации президента США Джо Байдена выразили радость по поводу сорванного покушения на Зеленского.