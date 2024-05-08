В Белом доме обеспокоились подготовкой «покушения» на Зеленского

В администрации Байдена обрадовались сорванному покушению на Зеленского

В администрации президента США Джо Байдена выразили радость по поводу сорванного покушения на президента Украины Владимира Зеленского, пишет « Известия ».

«Мы видели это объявление. Оно, разумеется, вызывает значительную обеспокоенность. И, безусловно, мы рады, что потенциальная попытка убийства была сорвана», — сказала на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Чиновница затруднилась сообщить журналистам детали происшествия и посоветовала прессе обратиться по этому вопросу в Киев.

Ранее стало известно, что служба безопасности Украины сообщила о задержании двух военных по подозрению в покушении на Зеленского,