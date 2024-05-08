В Белом доме обеспокоились подготовкой «покушения» на Зеленского
В администрации Байдена обрадовались сорванному покушению на Зеленского
В администрации президента США Джо Байдена выразили радость по поводу сорванного покушения на президента Украины Владимира Зеленского, пишет «Известия».
«Мы видели это объявление. Оно, разумеется, вызывает значительную обеспокоенность. И, безусловно, мы рады, что потенциальная попытка убийства была сорвана», — сказала на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Чиновница затруднилась сообщить журналистам детали происшествия и посоветовала прессе обратиться по этому вопросу в Киев.
Ранее стало известно, что служба безопасности Украины сообщила о задержании двух военных по подозрению в покушении на Зеленского,