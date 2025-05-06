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Шойгу: НАТО и ЕС готовятся к прямому конфликту с Россией

В авторской статье для «Российской газеты» Сергей Шойгу заявил о запуске в НАТО и Евросоюзе программ, направленных на подготовку к возможному военному противостоянию с Россией.

По его словам, европейские элиты, подстрекаемые Великобританией и Францией, открыто говорят о необходимости «стратегического поражения» России.

Западные спецслужбы ведут масштабную подрывную деятельность против РФ. Санкционная политика направлена на провокацию протестов через ухудшение жизни россиян.

США сохраняют имперские амбиции, сочетая экономическое давление с военной силой. При этом Вашингтон отошёл от глобалистской риторики к открытой защите своих интересов, говорится в публикации.

«Это не просто риторика — мы видим конкретные шаги по наращиванию военного потенциала у наших границ», — подчеркнул Шойгу.

Секретарь Совбеза отметил, что Россия вынуждена учитывать эти вызовы при планировании оборонной стратегии. В статье также содержится намёк на возможные асимметричные ответные меры на действия Запада.

Эксперты расценивают это заявление как важный сигнал о готовности Москвы к долгосрочному противостоянию с коллективным Западом. На фоне продолжающегося украинского конфликта такие оценки свидетельствуют о дальнейшей эскалации геополитической напряжённости.