Сбой в радиооборудовании: беспилотник НАТО едва не потеряли над Черным морем

Разведывательный беспилотник Военно-воздушных сил Италии, входящий в состав НАТО, подал сигнал бедствия во время полета над Черным морем. Об этом свидетельствуют данные анализа полетной информации, проведенного РИА Новости .

Тревожный сигнал был зафиксирован 29 апреля. Беспилотник Northrop Grumman RQ-4D Phoenix вылетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии около 07:00 по московскому времени. Примерно в 10:00 он достиг акватории Черного моря, где продолжил выполнение разведывательной миссии. Однако вскоре после этого на борту произошел технический сбой.

Дрон передал аварийный код 7600, который означает отказ или неисправность радиооборудования. Получив сигнал бедствия, экипаж управления беспилотником принял решение прервать полет. Аппарат развернулся и взял курс на запад, покидая зону Черного моря. По состоянию на 11:15 аппарат продолжал движение в обратном направлении.

Инцидент с разведывательным дроном НАТО произошел на фоне повышенной активности западных беспилотников у границ России. Подобные аппараты уже неоднократно приближались к Крымскому полуострову. На данный момент не сообщается, удалось ли восстановить связь с беспилотником и благополучно ли он вернулся на базу.

