СБ ООН принял резолюцию Бахрейна по Ближнему Востоку

сегодня в 22:54

Совет Безопасности ООН принял резолюцию Бахрейна по Ближнему Востоку. Россия и Китай воздержались, сообщает ТАСС .

Отмечается, что документ «в самой резкой форме осуждает вопиющие атаки Исламской Республики Иран по территориям Бахрейна, Кувейта, Омана, Катара, Саудовской Аравии, ОАЭ и Иордании».

При этом в тексте не упоминаются США и Израиль.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 28 февраля. США и Израиль развернули масштабную операцию, направленную на то, чтобы у Тегерана не появилось собственного ядерного оружия.

Иран, в свою очередь, начал отвечать на агрессию ударами по территории противника и по американским базам, расположенным в регионе.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.