Санкционный инструментарий, который США активно использовали против России, практически исчерпан, сообщил РИАМО политолог МГУ им. М. В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.

«Санкционный инструментарий, который США активно использовали против России, практически исчерпан. Введение дополнительных санкций, даже в большом объеме, уже ни на что не повлияет. Многие страны, руководствуясь своими национальными интересами, продолжают покупать у России все необходимое и, наоборот, Россия находит возможности для удовлетворения своих нужд. Таким образом, эффективных рычагов давления практически не осталось», – сказал Косоруков.

Он добавил, что демократическая партия США наглядно продемонстрировала, что их неолиберальная стратегия не способна принуждать страны многополярного мира подчиняться единому центру. Эта модель больше не работает.

«Современный мир требует уважения интересов разных стран, что в принципе заложено в концепции ООН. Нужно учитывать законные интересы стран-основателей ООН, особенно тех, кто входит в пятерку постоянных членов Совета Безопасности и обладает ядерным оружием. Эти страны стоят на страже мира. Здесь, конечно, речь прежде всего о России и Китае», – отметил политолог.

Косоруков уточнил, что компромисс между Россией и Соединенными Штатами по вопросу Украины возможен только в случае, если США действительно сделают серьезный шаг навстречу России. Для этого необходимо заключение всеобъемлющего договора о безопасности с четкими гарантиями.

«В таком договоре должны быть прописаны установленные границы и определен статус-кво, который впредь не будет нарушаться. Украина должна получить внеблоковый статус, быть денацифицирована и демилитаризована. Важно понимать, что (будущий лидер США - ред.) Дональд Трамп, возможно, имеет желание пойти на такие шаги. Однако в настоящий момент этому мешают поставки большого количества вооружений и финансовая помощь Украине. Тем не менее, он осознает, что в национальных интересах США — завершить этот затратный и бесперспективный для них конфликт», – заключил эксперт.