Санкции и отмена кредитов: что ждет Киев, если Зеленский не пойдет на компромисс

Если украинское руководство не согласится на компромиссы, главным инструментом давления станут санкции, среди которых могут быть сворачивание кредитов, заморозка программ и ограничение финансовой поддержки. Об этом РИАМО сообщил политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Константин Булавицкий .

«Полный отказ Вашингтона от Киева маловероятен. Более реалистичный сценарий — постепенное сокращение военной и финансовой помощи, увязанное с требованиями к Зеленскому пойти на уступки по территориальному вопросу», — сказал политолог.

В высказываниях Дональда Трампа в соцсети X прослеживается ключевая линия администрации США: конфликт на Украине должен решаться за столом переговоров. Его заявления о том, что Зеленский может завершить конфликт немедленно во многом являются продолжением позиции, которую Трамп транслировал и в кулуарных беседах с Владимиром Путиным на Аляске.

«Переговоры американского лидера с российским коллегой действительно прошли в прагматичном ключе, но это не значит, что США резко станут вести пророссийскую политику. Конгресс, Госдеп и Пентагон будут сдерживать любые радикальные шаги нового президента», — добавил Булавицкий.

Что касается санкций против России, переговоры на Аляске показали, что Трамп готов смягчить некоторые ограничения — особенно те, что вредят американскому бизнесу. Однако полная отмена санкций маловероятна: сопротивление в американской элите слишком велико.