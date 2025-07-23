«Самый преданный солдат Путина»: портрет Кадырова вернут на стену с героями ВОВ

Директор Севастопольского морского аквариума-музея Юрий Кравцов пообещал вернуть портрет главы Чечни Рамзана Кадырова на местную «Стену героев», на которой висят изображения знаковых советских участников Великой Отечественной войны. По словам главы учреждения, орган по борьбе с экстремизмом уже проинформирован о том, что баннер с чеченским лидером сняли со стены с героями ВОВ, сообщает «Подъем» .

«Стену героев» организовал сам Кравцов. Там висят портреты маршала Георгия Жукова, адмирал флота Николая Кузнецова и других. До недавнего времени там также висело изображение Рамзана Кадырова, но 21 июля фотографию снял неизвестный.

По словам Кравцова, портрет Кадырова скрутил мужчина примерно 40 лет, который был «прилично» одет и пришел к музею с отверткой. Когда прохожий снял баннер, он сказал очевидцам, что «отнесет его в администрацию».

О ситуации уже сообщили в «один орган, который занимается экстремизмом», заявил директор музея. По его словам, поступок снявшего портрет мужчины — это «умышленные действия, направленные на разжигание межнациональной розни».

Кравцов отметил, что уже заплатил за изготовление нового портрета Кадырова, что в ближайшие дни вновь установить его фото на «Стене героев». Он также хочет написать о произошедшем лично главе Чечни.

Вместе с тем глава севастопольского аквариума-музея ответил на звучавшие в соцсетях упреки, что Рамзан Кадыров «не вписывается в плеяду героев ВОВ».

«А у нас сейчас война имеет отношение к Великой Отечественной? Конечно, имеет. А он самый преданный солдат Путина, и мы тоже преданные солдаты Путина: если надо, отдадим жизнь и за Родину, и за президента. <…> Так что все он вписывается», — ответил Кравцов.

По его словам, Кадыров — «ярчайший представитель» российской государственной власти.