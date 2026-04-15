Самвел Карапетян начал отказ от гражданства РФ и Кипра
Лидер партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян объявил в суде о начале процедуры отказа от гражданства России и Кипра. Решение он связал с участием в выборах в парламент Армении, сообщает «Царьград».
О начале процедуры Карапетян рассказал на судебном заседании. По словам политика, он является гражданином Армении и намерен добиться победы на выборах в Национальное собрание.
Карапетян заявил, что как лидер партии и участник избирательной кампании начал процесс отказа от иностранных паспортов, будучи уверенным в победе.
Судебный процесс по уголовному делу в отношении бизнесмена стартовал 15 апреля. На первом заседании защита добилась запрета фото- и видеосъемки в зале суда.
Карапетяну предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, легализации денежных средств, хищении имущества и публичных призывах к захвату власти. По делу также проходят еще два человека. Рассмотрение поручено судье Ваге Долмазяну.
