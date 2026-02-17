сегодня в 09:41

Самолет делегации РФ прибыл в Женеву для переговоров по Украине

Борт с российской делегацией под руководством помощника президента Владимира Мединского совершил посадку в Женеве, где пройдут переговоры по украинскому вопросу, сообщает ТАСС .

Перелет из Москвы занял 9 часов и проходил в облет недружественных стран. Для пролета на территорию Швейцарии было открыто воздушное пространство Италии.

На данный момент российские переговорщики уже прибыли в отель в Женеве.

Встреча по линии Россия — США — Украина пройдет 17–18 февраля. Делегацию РФ представляют 20 человек.

