Прошедший саммит НАТО и принятая по его итогам декларация закрепила новый этап эскалации в международных отношениях, сообщил РИАМО член экспертного клуба «Дигория» Леонид Васильев.

По словам эксперта, документ напрямую называет блок стран, который представляет глобальную угрозу международной безопасности. Среди них – Белоруссия, КНР, Иран и КНДР, которые активно сотрудничают с Россией и предпринимают усилия по построению многополярного мира.

«Изначальный план Столтенберга предполагал создание фонда военной помощи Киеву на пять лет в размере 100 млрд евро, но страны-участницы альянса этот план забраковали и сошлись на выделении поддержки размером в 40 млрд евро в следующем году. Эти деньги конвертируются в военную технику, гуманитарную помощь и обучение солдат ВСУ», - сказал политолог.

«Украинский договор» подписали 24 страны, включая саму Украину. При этом в НАТО входят 32 государства, что говорит об отсутствии консенсуса внутри альянса.

«Закрепленные меры поддержки режима Зеленского не представляют собой ничего нового, подобный «пакет помощи» выделялся Украине и ранее, только теперь он претендует на статус документа, который будет выражать консолидированную позицию членов НАТО. Однако итоговое количество подписантов эти претензии пошатнуло», - добавил Васильев.

В декларации отражены тезисы, которые противоречат условиям начала мирного процесса со стороны России и не учитывают национальные интересы нашей страны. НАТО настаивает на победе Украины и ее будущей интеграции в альянс, но в обозримой перспективе это не представляется возможным.

Заявления Байдена о разрешении Украине применять американские вооружения вблизи границы России и слова Белого дома о планах размещения дальнобойных ракет на территории Германии только подчеркивают агрессивные намерения альянса.

«Россия готова отстаивать свои интересы и будет предпринимать зеркальные меры по обеспечению национальной безопасности. Если НАТО и Украина не хотят садиться за стол переговоров с Россией, она найдет другие способы разрешения конфликта», - заключил эксперт.