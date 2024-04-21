Саммит лидеров Евросоюза в Брюсселе прошел со скандалом

Апрельский саммит ЕС прошел в Брюсселе со скандалом, перед мероприятием правым европолитикам не дали провести конференцию, сообщает РИА Новости .

На «Конференцию национального консерватизма» приглашали премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, экс-премьера Польши Матеуша Моравецкого, бывшего кандидата в президенты Франции Эрика Земмура, а также одного из главных идеологов выхода Британии из союза Найджела Фаража и иных политиков, критикующих ЕС.

О проблемах с мероприятием стало известно заранее. Так, организаторы конференции за несколько часов до начала меняли место встречи. Дважды политикам отказали в помещении. А после согласования по комплексу Кларидж и начала выступления Фаража, приехала полиция и все оцепила. Гостям не дали пройти.

Власти объяснили, что закрыли мероприятия из-за возможности возникновения общественных беспорядков, так как в городе не любят правых.

«Я знал, что мне не будут рады в Брюсселе», — прокомментировали приезд полиции Фараж под смех посетителей.

Орбан назвал случившееся попранием свободы слова.

Из неправых политиков осудил запрет конференции только премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, который назвал закрытие мероприятия неприемлемым.