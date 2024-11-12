Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что предполагаемая поставка немецких ракет Taurus Украине не изменит ход СВО, а лишь продлит «агонию бандеровского режима». Однако такой сценарий многократно увеличивает риск перевода конфликта в «самую опасную стадию».

Медведев также добавил, что у лидеров европейских стран началось «осеннее обострение» после победы Дональда Трампа в президентской гонке в США. По его мнению, такие действия преследуют цель загнать конфликт с Россией в «необратимую фазу».

«А теперь вот кандидат в канцлеры Германии Мерц заявил об ультиматуме России. Или, мол, завершайте СВО, или на следующий день выдам хохлам немецкие ракеты Taurus», — написал Медведев.

По словам политика, подобные «ультиматумы» являются предвыборными заявлениями, и такие ракеты не могут внести ощутимых изменений в протекание конфликта. Однако если Taurus все же передадут Украине и она начнет их использовать, то это многократно нарастит риск перехода противостояния в «самую опасную стадию», подчеркнул Медведев.