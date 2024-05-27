Сальдо: подвалы с телами бойцов ВСУ нашли в Крынках

Заваленные телами украинских бойцов подвалы обнаружены в селе Крынки на левом берегу Днепра Херсонской области, заявил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram .

«Что касается Крынок, то наши военные при обследовании разрушенных домов продолжают обнаруживать страшные находки — подвалы, заваленные телами так называемых „морских пехотинцев“. Только в таком виде они присутствуют в Крынках», — написал он.

Отмечается, что поселение уже полностью освобождено от киевских боевиков. Однако ВСУ, по словам Сальдо, предпринимают попытки высадиться на одном из островов.

Экс-глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в феврале сообщал, что в Крынках были четыре бригады морпехов ВСУ, которые пытались добраться до западного побережья Крыма. Потери Киева в этом районе составили почти 3,4 тыс. человек.