Сальдо оценил шансы на завершение украинского конфликта в 2025 году

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что говорить о завершении украинского конфликта в 2025 году пока рано, так как, по его словам, радикальная часть западных элит делает все возможное, чтобы его затянуть, сообщает РИА Новости .

«…есть внешнее давление, есть попытки затянуть конфликт со стороны радикальной части западных элит», — подчеркнул Сальдо.

При этом он отметил, что РФ сохраняет за собой инициативу на поле боя, силы и экономику.

Американский президент Дональд Трамп может провести встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Нью-Йорке на следующей неделе. Саммит двух политиков может пройти в рамках усилий США по урегулированию украинского кризиса, рассказал ранее госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио. Россию будет представлять министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он должен выступить 27 сентября.

