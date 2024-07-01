Сальдо: наводнение стало причиной вспышки холеры в Херсоне

Одной из главных причин вспышки холеры на правом берегу Днепра могло послужить наводнение после подрыва ВСУ Каховской ГЭС, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости .

Он добавил, что киевские власти игнорируют санитарные нормы.

«Если на левобережье мы провели огромный комплекс работ по обеззараживанию и санитарной обработке местности, то на оккупированной части области никто ничего не делал в этом направлении», — пояснил Сальдо.

Вспышка заболевания, по его словам, могла произойти на фоне засорения русла Днепра телами погибших бойцов ВСУ, а также нарушения на системах водоочистки. Госпитализировано уже более 100 человек. Минимум 14 жителей скончались.