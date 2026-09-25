Саида Мирзиеева призвала ООН выполнять принятые решения

Глава администрации президента Узбекистана Саида Мирзиеева призвала ООН не только принимать решения, но и выполнять их, сообщает «Царьград» .

На заседании ООН Мирзиеева затронула вопросы международной безопасности и экологические последствия катастрофы Аральского моря для Узбекистана. Ее слова приводит Minval.

«Нам нужна ООН, которая не только принимает решения, но и реализует их», — заявила Мирзиеева.

Ранее она провела переговоры с главой Министерства иностранных дел Китая. Стороны обозначили начало нового этапа в отношениях между странами. Мирзиеева поблагодарила Пекин за содействие в развитии Узбекистана.

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