Саида Мирзиеева призвала ООН выполнять принятые решения
Глава администрации президента Узбекистана Саида Мирзиеева призвала ООН не только принимать решения, но и выполнять их, сообщает «Царьград».
На заседании ООН Мирзиеева затронула вопросы международной безопасности и экологические последствия катастрофы Аральского моря для Узбекистана. Ее слова приводит Minval.
«Нам нужна ООН, которая не только принимает решения, но и реализует их», — заявила Мирзиеева.
Ранее она провела переговоры с главой Министерства иностранных дел Китая. Стороны обозначили начало нового этапа в отношениях между странами. Мирзиеева поблагодарила Пекин за содействие в развитии Узбекистана.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.