С Украины вернулись 15 россиян

Группа из 15 россиян вернулась с территории Украины, чтобы воссоединиться со своими семьями в Российской Федерации. Об этом сообщил корреспондент ТАСС с белорусско-украинской границы.

Гуманитарная акция стала результатом договоренностей между уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой и ее украинским коллегой Дмитрием Лубинцом.

В Россию вернутся 12 женщин и трое мужчин, большинство из которых — пожилые люди. На границе их встретили родственники и Татьяна Москалькова.

В рамках обмена со своими семьями воссоединятся и граждане Украины, однако пятеро из них не смогли поучаствовать в сегодняшней гуманитарной акции из-за того, что ВСУ обстреливали Херсонскую область.

Москалькова добавила, что в повестке их встречи с украинским омбудсменом стоит вопрос о возвращении 12 жителей Курской области, которые сейчас находятся в городе Сумы.

«И также шесть человек, которые у нас находятся в Курске… и желающие вернуться в свои семьи… Но до сих пор мы не получили четкого понимания, когда их готова забрать украинская сторона. Сегодня это один из вопросов нашей повестки», — прокомментировала омбудсмен.

