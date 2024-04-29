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С Авдеевского направления эвакуировали первый уничтоженный американский Abrams

Российские войска эвакуировали с Авдеевского направления спецоперации первый уничтоженный американский танк M1 Abrams. Видеоролик этого события опубликовали в Telegram-канале Минобороны РФ.

На видео показано, как была подбита боевая машина. В него попали два раза, танк загорелся. Покореженную технику довезли по безопасного места. Сам танк обгорел, у него слетели гусеницы, сломаны многие детали, разорвана обшивка.

Военные из ремонтно-эвакуационной группы ЦВО провели эвакуацию. Она прошла в два этапа.

Сначала специалисты провели инженерную разведку района эвакуации, чтобы обеспечить безопасность личного состава и техники. На втором этапе эвакуировали танк.