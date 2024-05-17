Под Ростовом эвакуаторщик похитил и убил девятилетнюю девочку
Водитель эвакуатора похитил и убил девятилетнюю девочку в станице Ольгинской, сообщает Telegram-канал «112».
Как стало известно, мужчина проезжал на своем эвакуаторе и увидел девятилетнюю девочку, которая шла из магазина.
Мужчина заманил девочку в машину и увез в поле за поселок. Родители пытались найти девочку своими силами, а затем написали заявление в, полицию.
Сотрудники отследили эвакуатор и его водителя по ГЛОНАСС, определили место, где он останавливался.
Там нашли тело ребенка. Подозреваемого задержали.