Саркисян: 85% составила конкуренция на торгах в 2023 году в Подмосковье

На торги в Подмосковье за 2023 год было выставлено более 5 тысяч лотов, сказал РИАМО директор Регионального центра торгов Мартирос Саркисян.

«85% составила конкуренция на торгах в 2023 году в Подмосковье», - сказал Саркисян.

Он добавил, что с 2014 года комитетом по конкурентной политике Московской области были осуществлены мероприятия по централизации и переводу в цифровой формат, а также организация и проведение земельно-имущественных торгов.

«До централизации в Подмосковье проводилось не более 2 тысяч торгов в год, при этом конкуренция была менее 2 человек на один лот. Причем муниципалитет самостоятельно проводили только «бумажные» торги», - сказал Саркисян

По его словам, информация об аукционах размещалась разрозненно, причем каждый из 360 муниципалитетов делал это по-своему.

«За 10 лет Региональный центр торгов по руководством Комитета по конкурентной политике обеспечил в регионе проведение торгов по общим стандартам и правилам, организовав единую точку доступа для граждан и бизнеса – Портал ЕАСУЗ», - сказал директор.

Он отметил, что сейчас бизнесу и гражданам достаточно зайти на сайт торгов Московской области и, выбрав в режиме 24/7 подходящий объект недвижимости, по понятным правилам принять участие в электронных торгах.

Саркисян обратил внимание, что в Московской области внедрены цифровые сервисы такие как «Умная заявка», осмотр объекта в режиме онлайн с возможностью видеообзора, электронное заключение договоров по итогам торгов с их проактивной государственной регистрацией в Росреестре.

«Подходы Московской области по реализации недвижимости на торгах показали свою эффективность и высоко отмечены на федеральном уровне. По мнению ФАС России, Московская область является регионом-лидером по организации и проведению земельно-имущественных торгов», - отметил Саркисян.

Он заключил, что комитет не останавливается на достигнутом, пробует пути внедрения клиентоориентированных подходов.

Также комитет по конкурентной политике активно взаимодействует с Минмособлимуществом, Центром содействия строительству (ЦСС), Минжилполитики и Мининвестом по модернизации и оптимизации региональных сервисов, направленных на сокращение сроков вовлечения в хозяйственный оборот реализованной на торгах недвижимости.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», - отметил Воробьев.