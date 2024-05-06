«РВ»: правоохранители задержали возможных убийц военкора «Техаса»

В настоящий момент они дают признательные показания. Многие детали не могут быть раскрыты из-за тайны следствия. Но известно, что дело ведет Главное военное следственное управление СКР.

«Негодяи, которые совершили данное преступление, — я не побоюсь этого слова, хотя и носят погоны, в настоящий момент задержаны, дают признательные показания. Вот все, что я могу сказать», — рассказал адвокат вдовы «Техаса».

О смерти американца Рассела Бентли в Донецке стало известно 19 апреля. Он участвовал в СВО на стороне России и сотрудничал с информагентством Sputnik.