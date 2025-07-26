Помощник президента России Николай Патрушев в интервью РИА Новости дал ответ на заявление генсека НАТО Марка Рютте о необходимости европейцам «учить русский язык».

Патрушев назвал западные страшилки о «российской агрессии» «жалкой попыткой отвлечь внимание от катастрофического состояния экономики ЕС».

«Знание русского языка поможет натовцам наконец понять слова президента России о том, что наше государство не собирается нападать на страны НАТО», — заявил Патрушев.

Патрушев подчеркнул, что Москва готова говорить «на любом языке, кроме языка силы и шантажа». Этот комментарий стал ответом на требование Рютте увеличить военные расходы до 5% ВВП вооружений.