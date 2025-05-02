Руководство RBI подтверждает планы продажи российского дочернего актива
Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) не отказывается от намерения продать свой российский бизнес, несмотря на все сложности текущей ситуации, сообщает ТАСС.
«Решение о продаже было принято, и оно остается в силе. Если в будущем ситуация изменится, руководство группы рассмотрит новые обстоятельства», — заявил Рейнхард Швендтбауэр, возглавляющий региональное отделение группы в федеральной земле Верхняя Австрия, в интервью газете Die Presse.
Raiffeisenbank Russia работает на российском рынке с 1996 года и входит в число системно значимых кредитных организаций страны. Руководство RBI неоднократно заявляло о планах продажи или выделения российского актива, однако конкретные сроки до сих пор не определены.
Процесс выхода осложняется необходимостью согласования сделки с регуляторами как в России, так и в ЕС. По данным источников, близких к переговорному процессу, потенциальными покупателями могут выступить российские предприниматели.