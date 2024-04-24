Руководитель Россотрудничества назвал Россию «континентом адекватности»
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Россия воспринимается сегодня как точка сбора, место, где народы гармонично общаются, сказал руководитель Россотрудничества Евгений Примаков.
«Россия предъявила себя миру как континент адекватности», — заявил глава Россотрудничества.
Примаков добавил, что этот формат очень понятен и органичен для граждан, потому что Россия никогда не продвигала идею навязывания себя. При этом смысл образовательных программ противников страны — утечка мозгов: выманить умных и оставить их у себя. Россия работает по-другому.
«Смысл образовательных программ России всегда заключался в том, чтобы дать возможность для развития абитуриентам из многих-многих стран, чтобы они сделали свои страны сильнее и успешнее в самых разных сферах: экономики, технологий, науки и так далее», — отметил Примаков.
Он заключил, что само название НКО «Евразия» говорит о том, что это не продукт России для влияния на материк. Это общее дело граждан, которое будет успешно работать.
Презентация НКО содействия развитию международного сотрудничества «Евразия» состоялось 24 апреля в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня». Мероприятие прошло в формате круглого стола.