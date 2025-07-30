Ругавшийся с «Ахматом» Дивнич заявил о необходимости провести СВО «внутри» РФ

Необходимо провести СВО «внутри» России, написал боец MMA Макс Дивнич в Telegram-канале . Таким образом спортсмен и блогер прокомментировал видео с певцом Филиппом Киркоровым, который выступил на сцене на фоне проекции существа, напоминающего дьявола.

Дивнич опубликовал кадры с выступления Кикророва, в подписи к которым утверждалось, что это один из последних концертов эстрадного певца. В ролике, снятом зрителями, артист стоял на сцене в белом костюме и исполнял композицию «Мышь», в которой поется: «Тебе меня не узнать, я летучая мышь». В этот момент на фоне Киркорова показывали проекции существа, напоминающего дьявола, черепов и прочих, как написал Дивнич, «откровенных бесов».

«Может, мы не там боремся с сатанистами*? Надо СВО внутри страны провести», — написал известный миксфайтер.

Ранее Макс Дивнич поссорился с командиром спецназа «Ахмат» и замначальника Главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудиновым из-за инцидента в общественном бассейне в Луганске. Там, как утверждал боец ММА, оскандалился нетрезвый чеченец, который приставал к девушкам, вел себя неподобающе, представлялся ахматовцем и позже подрался с самим Дивничем, который заступился за замужнюю женщину. Алаудинов отвечал, что военный-чеченец, участвовавший в скандале у луганского бассейна, не имеет отношения к «Ахмату» и уже отправлен на передовую. Вместе с тем чеченский генерал-лейтенант называл Дивнича «Диванычем» и говорил, что миксфайтера следует привлечь к уголовной ответственности.

*Международное движение сатанизма признано экстремистским и запрещено в России