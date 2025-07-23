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Рубио заявил, что обсудил с премьером Ирака атаки на нефтяные месторождения

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что обсудил с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани атаки на нефтяные месторождения в Иракском Курдистане, сообщает РИА Новости .

«Обсудил с премьер-министром Ирака Судани недавние атаки на нефтяные компании в Ираке, включая компании из США», — написал он в соцсети X.

В июле нефтяные месторождения в Иракском Курдистане были атакованы начиненными взрывчаткой беспилотникам. Это привело к прекращению добычи нефти в нескольких месторождениях.

Ранее в городе Эрбиль на севере Ирака американская военная база Харир была атакована заминированным беспилотником.