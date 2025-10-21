RT «принудил» американских телеведущих сказать правду о событиях в мире

Редакция RT опубликовала к своему 20-летию ролик, смонтированный с помощью искусственного интеллекта (ИИ), в котором американские телеведущие говорят правду об острой политической повестке.

По сюжету смонтированного видео, в кадре по очереди появляются сгенерированные ИИ телеведущие с CNN, Fox News и MSNBC, которые задаются вопросами, в том числе почему ранее не говорили правду о состоянии бывшего американского президента Джо Байдена и утверждали, что тот подходит для поста президента США.

«Мы спрашиваем только потому, что RT сгенерировал нас и заставил это сделать», — сказали телеведущие.

В ролике также присутствует и ирония. На последних секундах видео в кадре Кристиан Аманпур с CNN должна была поздравить редакцию с юбилеем, но даже сгенерированная версия телеведущей отказалась это делать.

