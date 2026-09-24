RT: Москва сочтет Литву частью ядерной инфраструктуры НАТО при отмене запрета

Москва будет считать Литву частью ядерной инфраструктуры НАТО, если страна отменит запрет на размещение оружия массового поражения, сообщает RT .

Статья 137 Конституции Литвы пока запрещает размещение ядерного оружия. Парламент одобрил отказ от запрета, но статья продолжает действовать. Президент Литвы Гитанас Науседа ранее считал запрет устаревшим.

Отмена статьи сама по себе не означает появления ядерного оружия в стране. Для его размещения потребуются аэродромы, носители, охрана и силы обеспечения. Ядерные возможности НАТО опираются на ядерный зонтик США.

Литва находится между Калининградской областью и Беларусью, тесно связанной с Россией в военной сфере. В регионе уже действуют российские ракетные, авиационные и военно-морские силы, а также системы противовоздушной обороны. По оценке RT, возможное размещение оружия повысит для российских военных значение разведки, контроля воздушного пространства, противовоздушной и противоракетной обороны, защиты пунктов управления и мобильных систем.

Военное взаимодействие Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в рамках НАТО может усилиться. Польша уже входит в систему противоракетной обороны альянса, а страны Балтии предоставляют аэродромы, радары и инфраструктуру для авиации. RT считает отмену запрета фактором роста напряженности и военно-стратегического значения Литвы.

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