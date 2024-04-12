Ростех: натовские F-16 не станут проблемой для ВКС РФ

Истребители ВКС РФ смогут одолеть натовские F-16 в условиях воздушного боя, сказал первый заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков в эфире «России-1» .

«Надо понимать, что наши авиационные комплексы, которые сегодня работают в небе, они совершенно четко могут поражать F-16, потому что понимаем, что эта машина не современная, что она достаточно прошлых периодов. А наши комплексы, которые, допустим, Су-57, Су-35, — это машины, которые работают очень эффективно, и я полагаю, что наши летчики справятся даже в случае взаимодействия с противником в небе, с этими машинами» Владимир Артяков первый заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех»

Артяков также назвал «очень зрелой» систему противовоздушной обороны России. Сегодня она работает почти без сбоев.

Нидерланды и Дания уже согласились передать Киеву F-16. В США подтвердили, что Украина получит самолеты после того, как будут подготовлены пилоты.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский раскритиковал союзников за задержки поставок самолетов и ракет Киеву. Он упрекнул немецкого канцлера Олафа Шольца, который отказался передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Также президент недоволен тем, «как быстро США разрешают» ВСУ использовать истребители F-16 и ракеты ATACMS.