Российское посольство в Варшаве перенесут и-за Минобороны Польши

сегодня в 23:50

Нижняя палата польского парламента подавляющим большинством голосов приняла резолюцию с призывом к правительству перенести здание посольства России в Варшаве, сообщает ТАСС .

Документ, поддержанный 439 депутатами при одном воздержавшемся, мотивирует необходимость такого шага близостью дипломатической миссии РФ к зданию Министерства национальной обороны Польши.

В тексте резолюции подчеркивается, что перенос должен быть осуществлен «при соблюдении международного права».

Инициатива исходила от оппозиционной партии «Право и справедливость», чей лидер Ярослав Качиньский еще 17 сентября заявлял о необходимости такого шага в целях «контрразведывательной защиты». Однако, как отметил глава польского МИД Радослав Сикорский, резолюция Сейма не создает правовых оснований для переноса дипмиссии.

Российское посольство расположено на улице Бельведерской и является собственностью РФ, при этом в 2022–2023 годах польские власти уже предпринимали действия по захвату отдельных объектов дипломатической собственности России.

