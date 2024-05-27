Российским делегатам в Узбекистане вручили именные «санкционные» подарки

сегодня в 15:15

Российской делегации на переговорах в Узбекистане вручили именные ручки. Памятные подарки произведены одной из известных немецких компаний, сообщает Life.ru .

Ручки сделаны в специальном сувенирном исполнении по случаю саммита России и Узбекистана. На них выгравированы фамилии делегатов и нанесена сегодняшняя дата и место проведения переговоров: «27 мая 2024 года, Ташкент».

В понедельник президенты РФ и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев начали официальную встречу в резиденции «Куксарой».

Российскую делегацию в стране представляют также глава Чечни Рамзан Кадыров, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, руководитель Минкульта Ольга Любимова и другие.