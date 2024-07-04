Российский «Витязь» одномоментно сбил 12 ракет HIMARS в зоне СВО

Зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь», который используют ВС РФ в зоне СВО, одномоментно поразил 12 ракет РСЗО HIMARS, сообщил командир зенитно-ракетного дивизиона группировки войск «Юг» с позывным Лев в беседе с РИА Новости .

«Не так давно мы работали по большой пачке РСЗО HIMARS — шло порядка 12-16 целей, данный комплекс успешно справился, ни одна из целей не достигла своей точки, и, соответственно, комплексу не составило труда как разобрать, так и поразить пачку», — рассказал военнослужащий.

Захват цели произошел на отдалении порядка 90 километров. На расстоянии около 70 километров от установки велось сопровождение и дальнейшее поражение. С момента обнаружения до поражения цели в штатной работе ЗРК тратит не более восьми секунд. В условиях СВО это время составляет в среднем от 1,5 до трех секунд.

Командир дивизиона назвал главным преимуществом С-350 «Витязь» наличие у ракет комплекса головки самонаведения, которая превращает все маневренные цели в легкие мишени.