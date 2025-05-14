В Балтийском море произошёл инцидент с участием российского истребителя Су-35, который предотвратил попытку захвата танкера эстонскими силами, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» со ссылкой на эстонское издание Err.

Военно-морские силы Эстонии попытались задержать танкер Jaguar так называемого «российского теневого флота», шедший под флагом Габона через международные воды Финского залива в порт Приморск.

Ситуация разрешилась после появления российского самолёта, который «разогнал всех неприятелей». В ответ на действия Су-35 НАТО оперативно подняло португальские истребители F-16, находившиеся на дежурстве в рамках миссии альянса по охране воздушного пространства Балтики.

Минобороны Эстонии уже успело обвинить российские Воздушно-космические силы в «нарушении воздушного пространства» и вручило ноту протеста российскому послу. Однако детали инцидента остаются неясными: не сообщается, какое именно судно подверглось атаке и кто стоял за попыткой его захвата.

Этот случай вновь демонстрирует напряжённость в регионе, где действия России и НАТО всё чаще приводят к подобным столкновениям. В то время как альянс усиливает своё присутствие в Балтийском море, российские ВКС продолжают активно реагировать на потенциальные угрозы, что регулярно вызывает дипломатические трения с прибалтийскими странами.