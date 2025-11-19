Российский самолет пятого поколения уже находится в цеху

Первый полет истребителя Су-75 Checkmate состоится в начале 2026 года

Российский легкий истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate готовится к своему первому полету, который запланирован на начало 2026 года.

Как сообщил начальник летной службы ОКБ «Сухой» Герой России Сергей Богдан в эфире «Первого канала», самолет в настоящее время находится в цеху и проходит завершающий этап доработки.

Многофункциональный авиационный комплекс, впервые представленный на авиасалоне МАКС-2021, обладает впечатляющими характеристиками: боевая нагрузка достигает 7,4 тонны, а дальность полета без подвесных баков — 2 900 километров.

Название Checkmate («Шах и мат») символизирует превосходство российских авиационных технологий. Ранее корпорация ОАК анонсировала планы по производству 300 таких истребителей в пилотируемом варианте в течение 15 лет, а также создание беспилотной модификации.

Экспортная версия самолета была представлена 19 ноября на авиасалоне в Дубае.

