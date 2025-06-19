Российский лидер заявил о консолидации иранского общества

Путин призвал к диалогу на Ближнем Востоке и подчеркнул устойчивость Ирана

Президент России Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке, отметив сплоченность иранского общества вокруг руководства страны вопреки внешнему давлению.

Говоря о напряженности между Тегераном и Израилем, он подчеркнул необходимость поиска путей снижения конфронтации.

«Важно учитывать интересы всех сторон, включая Иран и Израиль. Диалог остается единственным разумным способом решения существующих разногласий», — заявил российский лидер.

Он также констатировал сохранение промышленного потенциала Ирана, несмотря на санкции.

«Подземные заводы Ирана по-прежнему существуют, ничего с ними не произошло», — отметил президент.

Путин критически оценил западную политику в регионе, указав на ее дестабилизирующую роль. При этом он напомнил о добрых отношениях Москвы и Тегерана.

«Россия готова содействовать обеспечению интересов Ирана, в том числе в атомной сфере. Этот вопрос обсуждался с Израилем, США и самим Ираном», подчеркнул Путин.