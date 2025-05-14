Российский бизнес предложил новые правила игры для иностранных компаний

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Возвращение зарубежного бизнеса в РФ может обернуться жесткими условиями

Ключевые бизнес-объединения России сформировали пакет требований для иностранных компаний, желающих вернуться на российский рынок. Как сообщил глава РСПП Александр Шохин, предложения уже направлены в правительство и администрацию президента, сообщает РБК .

Согласно инициативам, возвращающимся иностранным инвесторам могут запретить свободную продажу активов и вывод дивидендов за рубеж. Обязательным условием станет разработка детального пятилетнего плана инвестиций в российскую экономику. Особое внимание уделено вопросам контроля — компании должны будут обеспечить российским резидентам блокирующий или контрольный пакет акций.

Требования планируют применять дифференцированно, учитывая уровень развития отечественных производителей в каждой отрасли. Дополнительно ТПП РФ и «Деловая Россия» предлагают ввести специальный «инвестиционный взнос» или обязать компании компенсировать расходы российских потребителей, понесённые из-за их ухода.

Правительство должно представить окончательные условия возврата зарубежного бизнеса до 15 мая, выполняя поручение президента. Эти меры призваны создать новые правила игры, которые защитят интересы российской экономики при возможном возвращении международных игроков.