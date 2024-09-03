Пока ВСУ проводили наступление в Курской области, российская армия значительно ускорила свое продвижение на территории ДНР, сообщает Baza .

Как отмечают российские военкоры и западные журналисты, украинская армия за несколько недель потеряла множество населенных пунктов, а некоторые даже оставила почти без боя.

Как отметил военкор Юрий Котенок, в последние недели россияне взяли ряд поселков и город Новогродовка, где население до СВО было порядка 15 тыс. человек. На сегодняшний день бои идут в Торецке (ранее Дзержинск) и у Селидова.

При этом, по данным военкора, ВСУ за август потеряли свыше 400 кв. км территории, что превышает прогресс ВС России за большую часть прошлого года.

Также военкор Михаил Звинчук (Рыбарь) назвал сложившуюся ситуацию оперативным кризисом‎ для украинской армии, а успехи ВС РФ — масштабными‎.

На продвижение российской армии еще обратили внимание СМИ Запада и власти Украины. Так, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что у ВС РФ есть численное превосходство в Донбассе и назвал ситуацию на этой территории «сложной» для Киева‎.