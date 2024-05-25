сегодня в 13:36

Минобороны: ВС РФ взяли под контроль село Архангельское в ДНР

Подразделения «Центральной» группировки войск в ходе боевых действий освободили населенный пункт Архангельское в Донецкой Народной Республике, сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

Российские военнослужащие нанесли огневое поражение формированиям 24-й, 100-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 241-й бригады теробороны вблизи н. п. Новоселовка Первая, Яснобородовка, Зеленое Поле, Торецк и Константиновка ДНР.

Также бойцы ВС РФ отразили 3 контратаки штурмовиков 142-й, 144-й пехотных, 47-й механизированной бригад ВСУ в районах н. п. Шумы, Нетайлово и Соловьево ДНР.

За прошедшие сутки противник потерял около 410 боевиков, 3 боевые бронемашины и 2 автомобиля. В ходе контрабатарейной борьбы были уничтожены 155-мм гаубица М777, 152-мм пушка «Гиацинт-Б», 152-мм самоходная артустановка «Акация», 152-мм гаубица Д-20, 152-мм гаубица «Мста-Б», три 122-мм гаубицы Д-30, а также 105-мм американская гаубица М102.

Ранее подразделения группировки войск «Север» в результате боевых действий смогли освободить село Старица в Харьковской области. Бойцы ВС РФ прогрессивно двигаются вглубь территории противника.