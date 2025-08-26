Российские пенсионеры в Латвии получат долгожданные выплаты

России через шесть месяцев удалось успешно перевести в казну Латвии средства в размере 12 995 587 евро, сообщает сообщает латвийское агентство LETA со ссылкой на главу МИД республики Байбу Браже, пишет РИА Новости .

Эти средства предназначены для выплаты пенсий и пособий гражданам России — военным пенсионерам за три квартала 2025 года.

Ранее перевод был заблокирован латвийской стороной под предлогом внесения российского банка-отправителя в санкционные списки США, что вызывало серьёзную озабоченность Москвы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова неоднократно заявляла, что Россия прилагает постоянные усилия для разрешения этой гуманитарной ситуации и доносит свою позицию до властей всех прибалтийских республик.

Министерство финансов Латвии официально подтвердило факт получения денежных средств в понедельник днём. Теперь, как уточнило министерство благосостояния страны, для окончательного решения вопроса рижская сторона ожидает от Москвы предоставления обновленного списка пенсионеров, после чего долгожданные выплаты смогут дойти до адресатов.