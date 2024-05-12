Российские инженеры изучили трофейный танк Abrams

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«Естественно, технику смотрели», — ответил Чемезов, комментируя вопрос журналистов.

Изучение трофейной техники полезно для изучения возможностей вооружений на практике, добавил он.

Ранее трофейный танк Abrams был представлен на выставке Минобороны РФ на Поклонной горе перед Музеем Победы.